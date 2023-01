Miriam sufrió una embolia pulmonar por fumar y tomar anticonceptivos a la vez: "Tenía miedo"

Para Miriam Marín Campoy, el año no empezó de la forma que ella hubiese imaginado. La tiktoker quien estuvo largas semanas con varios síntomas que le llamaron la atención, finalmente cuando acudió al médico en Navidad no salió de allí por un largo tiempo ya que le descubrieron que estaba sufriendo una embolia pulmonar y un infarto pulmonar, producido por tomar pastillas anticonceptivas y fumar al mismo tiempo.

Pese a que estos hábitos sean practicados por una gran cantidad de mujeres alrededor del mundo, pocas saben las consecuencias que pueden traer. Miriam era una de ellas. La joven de 19 años comenzó a perder peso de manera llamativa, pasando de unos 62 kilos a unos 46 solo en un par de meses . Luego, poco a poco un dolor punzante comenzó a molestarle en la espalda que cuando se tumbaba casi se quedaba sin respirar. La primera vez que fue al médico le dijeron que tenía problema de cervicales, pero como el dolor no cesaba, ella insistió en ir a obtener otro diagnóstico.

Análisis tras análisis, pudieron descubrir que Miriam tenía un coágulo en el pulmón y que las causas fueron por fumar una gran cantidad de tabaco por día y tomar pastillas anticonceptivas al mismo tiempo. " Yo llevaba unos 5 años tomando pastillas anticonceptivas y menos de un año fumando, aunque fumé mucho en ese tiempo, yo no sabia que me podía pasar", señaló y añadió "Deberían darle visibilidad a este tema para que la gente sepa", expresó la joven a Yasss.

Fiel a su estilo, la joven se filmó en el hospital cuando ya el diagnóstico estaba claro y compartió en su bata de hospital, lo que le había ocurrido en las redes. Su caso no tardó en hacerse viral y acumular más de 150 mil "me gusta" y miles de comentarios de usuarios que manifestaron su apoyo y le desearon una pronta recuperación.

A la vez otros internautas aprovecharon la visibilidad del episodio para compartir sus experiencias y contar que también tuvieron una embolia pulmonar por las mismas causas: "A mi también me dio hace 2 meses y dejé el tabaco el mismo día que me ingresaron", "Yo también tuve una embolia pulmonar hace 5 años y nunca he fumado y también fue por los anticonceptivos. Cuídate mucho guapa ", son algunos de los casos más destacaron que salieron a la luz.