Aunque a muchos les asusten, las nuevas tecnologías han venido para quedarse . El ocio se ha diversificado y el coronavirus nos ha obligado a apostar por alternativas digitales. Ahora no hace falta movernos de casa para asistir a un concierto o un recital de poesía, ¡lo tenemos al alcance de un clic! Sin embargo, es esta facilidad de acceso es la que asusta a psicólogos, profesores, padres y a muchos jóvenes.

Cuando Twitch domina tu vida: el testimonio de una madre en Twitter

"Os voy a contar lo que no le preguntaste, Jordi, y lo que no le contaste, Ibai". Así comenzaba el duro testimonio de una madre anónima. "No soy nadie. Bueno, sí. Una madre de cincuenta y con un hijo de 17 adicto a tecnologías, Juan".