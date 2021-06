Desgraciadamente no hay un manual del mal amigo. Cada amistad es un mundo y lo que a mí me puede sentar mal, a otra persona le puede parecer totalmente sano y viceversa. Por eso es tan difícil juzgar relaciones ajenas. Lo que sí existen son ciertas dinámicas que son dañinas, tóxicas y que, si se dan juntas, indican una relación asimétrica .

1. Hace bromas dañinas a tu costa

2. No respeta tu privacidad

3. Te juzga constantemente

4. Hunde tu autoestima para subir la suya

5. Intenta aislarte

Cuando quedas con tu pareja, con tu familia o con otro grupo de amigos, sabes que vais a discutir. Considera tu vida social como una traición o una falta de lealtad, por eso has empezado a engañarle diciendo que no has quedado con nadie, cuando en realidad estás disfrutando con personas que sí te aportan felicidad. Mentir no es la solución, poner límites sí.