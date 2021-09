“Desde que comenté que hace unos años sufrí un brote psicótico y acabé ingresado en el hospital he recibido muchos mensajes de mucha gente. Por redes, por mail, privados, etc”, compartía Ángel Martín. “Muchos de esos mensajes dicen una cosa que me llama la atención. Dicen: «yo estaba mal, pero la verdad es que no he llegado hasta tu punto». Importante, no es una competición. Si estás mal, estás mal. No esperes a estar en el punto de alguien que tú consideras que ha estado peor para preocuparte”.