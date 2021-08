Lidiar con la ansiedad al empezar en un nuevo trabajo: “Pienso que se van a dar cuenta de que soy un fraude”

“Llevo tres años preparándome el MIR y por fin he conseguido plaza de la especialidad que yo quería y en una ciudad que me gusta. En julio empecé y no estoy del todo bien”, confiesa Cristian, de 28 años. “Veo como mis amigos ya han hecho piña con otros residentes y se mueven por el hospital súper bien, pero yo voy un poco a ciegas. No termino de encajar del todo. Pensaba que esto iba a ser perfecto y no es que sea un desastre, pero no es perfecto, me siento frustrado y dudo de si es mi camino”, relata el joven médico.