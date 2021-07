Olga se dio cuenta de que sufría ansiedad por sus problemas de insomnio: "Quiero dormir, pero no puedo"

“Me he dado cuenta de que tenía ansiedad por mis problemas para dormir. Básicamente no duermo”, confiesa la joven, “quiero, pero no duermo”. Pero este problema no se debe a que se pase toda la mañana en la cama o a que esté tan pendiente del móvil por la noche que sea incapaz de conciliar el sueño. “Vivo como en un estado de alerta constante por las noches. Me voy a la cama, apago la luz y empiezo a rayarme por situaciones hipotéticas del trabajo, pensando si algo que he dicho le habrá sentado mal a alguien, si mis padres estarán bien, si que me duelan los pechos antes de que me baje la regla es señal de que tengo un tumor, si el dolor de espalda por estar sentada como el culo todo el día en realidad es cáncer… Es que es absurdo, pero como que me aparecen mil preocupaciones que no tienen sentido y las analizas y las deshechas, pero en ese momento me joden el sueño”, apunta.