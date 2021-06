Los trastornos alimenticios se han cuadriplicado durante la pandemia: el confinamiento ha pasado factura

El confinamiento ha pasado factura a nuestra autoestima

1. La incertidumbre, un enemigo silencioso

El año 2020 ha estado marcado por el “no saber”. No saber qué va a pasar el mes que viene, no saber si nuestro trabajo iba a cerrar o iban a hacer un ERTE, no saber si nosotros o nuestros familiares enfermaríamos, no saber si habría una vacuna pronto, no saber cuándo nos vacunarán… Todas estas dudas han provocado ansiedad y estrés en la mayor parte de la población, lo que se traduce en más casos de depresión, problemas de insomnio y trastornos de la conducta alimentaria.