¿Qué está sucediendo con el suicidio en España?

Las causas del suicidio en jóvenes

¿Es la generación millennial de cristal?

“Menos mal que ha sido pandemia y no la III Guerra Mundial, otra guerra civil o cualquier hambruna. No sé, si en vez de Netflix, agua caliente, libros, consolas, familia, amigos, hubieran tenido que soportar los horrores de dichos acontecimientos, qué habrían hecho. Vaya generación”, escribía un usuario de Twitter. “Habría que pensar qué se está haciendo mal. Al no corregir al hijo, al dejarle hacer lo que le da la gana, al dejar que no estudien y cuando se dan cuenta no sirven para nada porque no están listos para vivir. Los padres son los culpables”, compartía otra persona en la misma red social.