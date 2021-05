La autoexploración mamaria: una técnica que salva vidas

¿Cómo realizar una autoexploración mamaria correctamente?

Señales de alarma: bultos, dolor o cualquier cambio

Un estudio señala los contras de la autoexploración mamaria

Hipocondría asociada a la autoexploración mamaria: el caso de Ana

“Desde que pasó eso, me he obsesionado muchísimo con el tema de los bultos. A veces me rayo porque me duele o porque me noto hinchada, o que el bulto ha crecido. Pido cita en el médico y a la semana ya no me duele”, relata. “Me han dicho que con la regla el bulto puede crecer, pero aun a sabiendas de que es normal, yo me pongo de los nervios”.