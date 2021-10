Estudiante de enfermería, con pareja y con un grupo de amigos, Esther explica que todo da igual cuando hablamos de salud mental. “Puedes tener todo, pero cuando te toca vivir una depresión da igual. Lo bueno se difumina. Nadie te entiende. Mi madre me decía que cómo podía estar así, que lo intentase por ellos. Para mí cada día era una lucha. Yo intentaba vivir, pero no era tan feliz como los demás esperaban”, reflexiona.

Mucha gente me apoya, pero no entienden del todo lo que es la depresión y las autolesiones

Con 21 años Esther decidió pedir ayuda profesional, lo cual dio pie a una gran mejoría. “Lo que más me ayudó fueron los grupos de ayuda mutua. Escuchar a gente decir lo que tú llevas seis años sintiendo es terapéutico, sobre todo si la gente de tu entorno no te entendía. Yo con 21 años tengo mucha gente que me apoya, pero que no entiende del todo lo que es la depresión y las autolesiones. En estos grupos conoces gente que sí, y eso ayuda mucho”, nos explica.