Cada vez son más los influencers que deciden priorizar su salud mental frente a su posición en redes sociales, entre ellos destaca Dulceida, que acumula ya casi 3 millones de seguidores, y que decidió abandonar de forma temporal su cuenta de Instagram. “Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a conocerme, volver a ser yo y volver a quererme. Está siendo un año de mierda”, confesaba antes de ese necesario stand by. Pero no es la única influencer que ha tomado esta decisión.