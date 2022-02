“ Sigue a muchísimas chicas atractivas que no conoce en persona , en plan influencers, famosas y también chicas normales sin muchos seguidores. Y todas son guapísimas y tienen un cuerpazo”, comenta. “Él nunca me ha hecho ningún comentario feo. Todo lo contrario. Siempre me dice que le encanto, pero luego veo a esas chicas que no tienen nada que ver conmigo y… Me siento como una mierda”, confiesa ella.

Paloma no ha dicho nada a su novio porque no quiere agobiarle ni coartar su libertad, pero esta situación está afectando a su autoestima. “Me comparo constantemente con estas chicas y pienso que soy un premio de consolación, que si alguna de ellas empezase a hablarle, él pasaría de mí porque no soy tan atractiva. Luego lo pienso en frío y sé que no, pero no puedo evitar sentirme así”. Además, la joven se ha obsesionado con Instagram hasta tal punto que en su tiempo libre revisa los perfiles de estas chicas. “Por la noche miro a ver si sigue a más gente, y después me meto a cotillear las fotos de las chicas. Me siento culpable por hacerlo, pero es que además me duele. Me castigo a mí misma”, reflexiona.