No le rías las gracias. El primer paso es dejar de tomarnos a broma conductas machistas que no son humor. No hacen gracia, no te rías por compromiso. Ponte serio para que tu amigo vea que lo que ha dicho o hecho está fuera de lugar.

Párale los pies. Si en algún momento falta el respeto a alguien, no lo consientas. Da igual que quedes como un borde, da igual que seas el aguafiestas. No está bien piropear o incomodar a chicas, no está bien cosificar a las mujeres, y no está bien hacer chistes discriminatorios. Dile que te ha parecido mal para que en un futuro deje de actuar así, aunque sea por evitar un conflicto o por vergüenza.

Actúa como un ejemplo. La mejor forma de cambiar el mundo es actuando de forma correcta. En este caso, haz comentarios y ten comportamientos igualitarios de forma explícita cuando estés con ese amigo tan machista. Aunque al principio le choque o te diga algo, llegará un punto en el que los normalizará.

Explica desde el respeto. Cuando tu amigo se haya acostumbrado a tus comentarios o conductas igualitarias, toca explicar las diferencias entre el machismo y el feminismo. Hazlo poco a poco y con términos sencillos. Tu amigo debe entender lo que le estás contando y, sobre todo, verle una utilidad (vivir en armonía, tener mejores relaciones, estar más informado, etc.).