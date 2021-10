Han pasado ya tres meses desde que despidieron a Dafne G . de su primer trabajo. La joven de 24 años trabajaba en una academia privada de Madrid dando clases particulares y, como ella nos relata, disfrutaba, se le daba bien y tenía perspectivas de futuro, o al menos eso pensaba hasta que le comunicaron el despido. “Cuando me lo dijeron se me paró el mundo, y desde entonces no paro de dar vueltas a si valgo para esto. Me ha dejado la autoestima muy tocada ”, confiesa.

A las dudas legales que tiene Dafne, que ya ha consultado con un abogado laboralista, se suma el malestar psicológico que ha provocado esta situación. “Es un shock. Te sientes completamente inútil. Han pasado tres meses y todavía no me atrevo a echar currículums en otro sitio. Me da miedo un rechazo”, reconoce abiertamente. “Y sé que tengo suerte, porque mi pareja tiene trabajo. Al final lo estoy pasando mal no por el agobio económico, sino por la sensación que me ha quedado de que no valgo para nada o de que si encuentro otra cosa, me pueden volver a echar sin esperármelo. Esa incertidumbre me está haciendo mucho mal”.