La adicción en palabras de Javier Giner

“El 2 de enero de 2009 yo ingreso en una clínica de desintoxicación porque sufro una enfermedad de adicción al alcohol y la cocaína”, explica Giner en una entrevista para Yasss. Su historia personal ha sido plasmada en un libro autobiográfico con un único objetivo: ayudar a otras personas que se encuentren en su situación. “Ni soy Gandhi ni soy un santo, y jamás me atrevería a decirle a la gente como tiene que vivir. El libro que yo escrito no es una guía para salir de la adicción. El testimonio lo pongo ahí para que la gente se sienta acompañada. Los libros no curan, ojalá lo hicieran. Lo que si tienen la capacidad es de convertirse en un refugio. A mí me ha pasado que leyendo un libro me reconozco en algo de lo que está diciendo el autor o la autora y me siento menos solo”, reflexiona.