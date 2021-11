Ahora, un año después, Gemma tiene claro lo que sucede. “Mi madre es alcohólica”, afirma, “y lo peor de todo es que no puedo hacer nada para ayudarla”. Ha acudido al centro de salud y a urgencias en más de una ocasión, pero nada frena el problema de alcoholismo. “Mi madre siempre lo niega y al final los médicos no pueden hacer nada. Mi padre tampoco quiere meterse por no discutir. Yo soy la que está llevando el peso de solucionar esto mientras todos hacen como que no pasa nada”, confiesa. “Es obvio que algo va mal y ya no solo es que sea un riesgo para ella misma, es que a veces ha cogido el coche borracha. Imagínate lo que podría haber pasado o lo que puede pasar si sigue así”.