Pasar las Navidades confinado y lejos de la familia: recomendaciones de una psicóloga para afrontar la situación

Aproximadamente 150.000 personas se han contagiado del coronavirus durante la semana previa a Navidad, según el Ministerio de Sanidad

Bárbara, una joven valenciana de 25 años, debe aislarse por haber tenido un contacto con alguien con coronavirus y comparte con Yasss cómo vive la situación: “No es como el año pasado, pero me encuentro rotísima”

Una psicóloga comparte siete recomendaciones para cuidar tu salud mental si te toca pasar las Navidades confinado

Eran las 18:52 cuando a Bárbara le llegó el WhatsApp que ha cambiado sus Navidades: "Tía, que he dado positivo". Sin casi poder creérselo, la joven valenciana de 25 años llamó llorando a sus padres. No podrá verles en Nochebuena ni en Navidad por segundo año consecutivo.

“Me siento muy culpable”, confiesa Bárbara. “El año pasado me confiné voluntariamente porque me daba miedo por mi madre, que tiene una enfermedad crónica. Este año contaba con estar con ellos, con mis tíos, mis primos y mi abuelo, pero me tengo que quedar en Madrid”.

En su caso, el contagio se ha producido a través de un compañero de trabajo, pero recalca que no le parece justo señalar ni buscar responsables: “Me parece muy feo que anden culpando a la gente por hacer una cena de amigos cuando todos nos hemos relajado desde que nos vacunamos”.

¿Cómo te encuentras?, le preguntamos. “Rotísima. Soy muy familiar. Sí que es verdad que no es como el año pasado. He estado con mi familia en verano y muchos fines de semana y no me siento tan sola, pero para mí la Navidad es especial y echo mucho de menos poder estar con ellos”, recalca. “No quiero preocuparles, pero sé que el viernes voy a pasarlo muy mal”.

La situación actual del coronavirus en España

La situación de Bárbara no es algo aislado. Según el Ministerio de Sanidad, aproximadamente 150.000 personas se han contagiado por el coronavirus durante la semana semanas previa a Navidad y, por protocolo, permanecerán aisladas en las fiestas navideñas. Otras tienen miedo de poner en peligro a sus familiares y pese a no haber tenido ningún contacto de riesgo, optarán por autoconfinarse.

Mientras los contagios aumentan, parte de la población no para de preguntarse para qué ha servido la vacunación. Es importante pensar de forma global. La media de contagios diarios ha aumentado respecto a las Navidades de 2020. El año pasado eran de 9.500 diarios mientras que ahora son de 24.000, más del doble.

Sin embargo, los ingresos y muertes se han reducido drásticamente. La semana previa a Navidad de 2020 fallecieron 565 personas por covid-19, mientras que en 2021 la cifra es de 195.

Como vemos, los contagios aumentan, pero estamos más protegidos de las complicaciones graves del coronavirus, demostrando la importancia de la vacunación colectiva.

Cómo afrontar un confinamiento en Navidad

La situación sanitaria ha cambiado respecto al año pasado y eso nos ha hecho sentirnos más tranquilos. Nuestra expectativa era que esta Navidad disfrutaríamos con nuestra familia como antes, pero desgraciadamente para muchas personas no será así.

Al haber aumentado tan drástica y repentinamente los contagios, es normal sentirse en shock. Por eso es importante seguir ciertas pautas psicológicas para que el confinamiento en las fiestas navideñas no destroce tu salud mental:

1. Mantente distraído

Estos días es importante que dediques tiempo a cosas que te distraigan para no pensar constantemente en el aislamiento. Puedes jugar a algún videojuego, dibujar, leer, pegarte un maratón de una serie o aprovechar para estudiar algo. Lo importante es que no pases todo tu tiempo tumbado en la cama pensando en lo que te estás perdiendo.

2. Desconecta de las noticias

Durante estas semanas las noticias sobre el coronavirus generan mucho malestar e incertidumbre, y si estás confinado todavía más. Reduce tu consumo de actualidad viendo menos noticias o silenciando la palabra coronavirus en Twitter.

3. Cuida tu alimentación

Si estás aislado, especialmente si has dado positivo a covid-19, es probable que te sientas agotado y que no te apetezca comer. Por falta de apetito o porque has perdido el sabor, puedes comer menos. Intenta obligarte a comer alimentos saludables y nutritivos: carbohidratos complejos, proteínas y grasas insaturadas.

4. Da espacio a tus emociones



Es normal que estés triste, decepcionado, nervioso o enfadado con el mundo. No tienes que reprimir tus emociones. Si necesitas llorar, hazlo. Si quieres gritar, grita. Lo importante es que expreses lo que sientes sin culpabilidad.

5. No te machaques por haberte contagiado



Ahora mismo estarás pensando: “¿Y si no hubiera quedado con esa persona?”, “¿Y si no hubiera ido a esa cena?”, “¿Y si no me hubiera quitado la mascarilla en la cafetería del trabajo?”… Los "y si" no van a aportarte soluciones, solo malestar. No es culpa tuya haberte contagiado, lo que sí es tu responsabilidad es proteger tu salud física y mental ahora, y también la de quienes te rodean.

6. Redes sociales sí, pero con moderación

Las redes sociales nos distraen y pueden ser una herramienta útil para afrontar el confinamiento, pero también pueden aumentar la culpabilidad. Algunas cuentas anónimas lanzan mensajes de odio y se dedican a señalar y a juzgar a las personas que han dado positivo, ignorando que ellas también han podido tener conductas de riesgo. Silencia y bloquea a estas personas, no entres a debatir.

7. Habla de cómo te sientes