Es muy normal tener dudas antes de ir al psicólogo por primera vez . ¿Lo necesito de verdad? ¿Va a ser una pérdida de tiempo? ¿Y si no me ayuda? ¿Cómo sé a que psicólogo debo ir? ¿Pregunto a algún amigo o busco en Google? ¿Mejor psicólogo o psiquiatra? Todas estas preguntas nos agobian y, a menudo, hacen que pospongamos pedir ayuda profesional porque estamos demasiado confusos .

Al fin y al cabo, ir a terapia es un poco incierto, en parte por el tabú de la sociedad respecto a la salud mental. Todos sabemos lo que ocurre cuando vamos al dentista. Te sientas en la camilla, abres la boca y te regañan por no usar hilo dental. Pero, ¿qué es lo que pasará en el psicólogo? ¿También me regañarán?

Afortunadamente hay respuestas para todas las dudas. Encontrar a un buen psicólogo no es tan difícil si seguimos ciertas pautas.

La primera gran duda es si realmente te ayudaría ir al psicólogo. Aunque existe la frase de que “todos necesitamos ir a terapia”, en realidad muchas personas que no necesitan a un profesional para gestionar sus problemas psicológicos. Hay quienes aprenden herramientas por su cuenta, o también quienes tienen un contexto social muy saludable que les ayuda a crecer, aprender y mejorar.

Entonces, ¿cómo sé que la terapia psicológica me resultaría útil?

La primera gran pregunta es si es mejor psicólogo o psiquiatra. Depende de tu situación. Si el motivo por el que quieres ir a terapia es para conocerte mejor o mejorar en un área de tu vida muy concreta, lo más recomendable es el psicólogo. Si sufres un trastorno psicológico de ansiedad o depresión, basándonos en las guías NICE (National Institute for Health and Care Excellence), el tratamiento de primera línea es la terapia psicológica. En caso de no haber mejoría, se puede compaginar con tratamiento psiquiátrico.