Sentir envidia es algo normal, solo hay que saber gestionar la emoción para que no sea "mala"

La envidia no es una emoción negativa , sino una respuesta natural que surge entre los 2 y los 4 años de edad. Su función es hacernos conscientes de lo que no tenemos e incentivarnos para lograrlo. Sin embargo, para ello es necesaria una comparación social. Necesitamos referentes, y generalmente los encontramos en nuestro círculo social.

Como hemos visto, la envidia se sustenta en lo que queremos, pero no tenemos. ¿Y qué deseamos los jóvenes hoy en día? Estabilidad económica y emocional .

Es también natural sentir un poco de “pelusa” cuando un amigo se puede comprar una casa (o vive desahogado de alquiler), cuando no necesita hacer malabares económicos para salir a cenar fuera y mantenerse el resto del mes, o cuando se puede permitir viajar.

¿Y qué ocurre cuando la envidia se escapa de lo económico? No todo es dinero, y muchos viven en primera persona el recelo hacia una persona que tiene una relación de pareja idílica, una familia de película o muchos y muy buenos amigos. Esa emoción es todavía mayor cuando no tienes esa suerte y tus anteriores relaciones de pareja han sido tóxicas, tu familia es completamente disfuncional o tienes pocos amigos y te sientes solo.

La emoción de la envidia no surge de la nada, sino que sigue un proceso. Este proceso se conoce como el ciclo de la envidia :

Algo que quieres, pero que no tienes. Este es un requisito indispensable para que surja la envidia. Si a ti no te gustan los coches, te da igual que tu vecino tenga un Lamborghini.

Nos entristecen nuestras carencias y nos sentimos frustrados por no tener lo que deseamos y otra persona posee.

Cuando surge la envidia es muy complicado hacer un trabajo de autoconocimiento y preguntarnos por qué nos sentimos así. La respuesta más superficial y dañina es responsabilizar a la otra persona, enfadarnos con ella y cuestionar el camino que ha seguido hasta conseguir esos logros. “Seguro que conoce a alguien en la empresa y por eso le han contratado”, “parece que su relación es perfecta pero no es oro todo lo que reluce” o “fijo que ha aprobado la oposición por suerte” son algunos de los pensamientos que surgen por ese resentimiento mal gestionado.

Muchas veces no solo juzgamos a la persona, sino que acabamos culpando a aspectos más abstractos y complejos. “Este país es una mierda y sólo contratan por enchufe”, “no puedes enamorarte de alguien a quien conoces por Tinder, seguro que acaban dejándolo” o “seguro que las oposiciones estaban amañadas” son algunos ejemplos.

Existe una etapa final que no siempre logramos alcanzar y que coloquialmente se conoce como la envidia “buena”.

Nos preguntamos qué tiene esa persona que no tengamos nosotros. Analizamos sus circunstancias y las nuestras, y aprendemos de ello para poder lograr nuestras metas o, si eso no es posible, ajustar las expectativas y modificar ligeramente lo que queremos para no frustrarnos.