En la familia de Maite, el suicidio es una realidad que les tocó muy de cerca, ya que cuando tenía 9 años su madre intentó quitarse la vida por primera vez. “Mi hermano me fue a buscar al colegio y yo pensé que se había muerto la abuela”, recuerda. “No entendía nada. En el hospital estaban mis tíos, mi padre y mis abuelos, pero nadie me explicó lo que pasaba. Sólo me dijeron que mi madre estaba muy mala, y les oí decir que a lo mejor no salía de esa”.