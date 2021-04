Hemos idealizado las relaciones hasta creer que en una pareja saludable nunca se producen conflictos, dramas o lágrimas . Esto no sólo es falso, sino que además puede hacernos aspirar a una relación utópica sintiéndonos frustrados cuando nuestras expectativas desproporcionadas no se cumplen.

Los tres tipos de problemas de pareja

¿Cómo resolver un problema sin solución?

Que un problema no tenga solución no significa que vaya a arruinar nuestra relación o que debamos quedarnos de brazos cruzados. “Si puedes aceptar que muchos de tus problemas de pareja no van a desaparecer, entonces podrás centrarte en solucionar los asuntos que sí tienen remedio”, reflexionan John y Julie Gottman. “El primer paso es dejar de intentar solucionar el problema. Esto consume energía. En cambio, céntrate en adquirir cierta perspectiva, empatía y, en última instancia, dialogo”.