Llega la Navidad y con ella la presión para ser felices y agradecidos . No se trata de una alegría real, sino una emoción impostada, como si fuese una máscara que debiésemos llevar adherida al rostro a toda costa para que el resto de personas no nos mirasen raro. Y aunque la gran mayoría vivimos estas fechas con estrés , nos forzamos a fingir y acabamos preguntándonos si el problema lo tenemos nosotros.

No eres 'El Grinch' por detestar la Navidad. En muchos casos es una respuesta normal ante determinadas situaciones que nos generan estrés y que se hacen más palpables durante estas fechas:

2. La presión de los exámenes. Muchos universitarios y opositores (por ejemplo, los estudiantes de la formación sanitaria especializada MIR, EIR, PIR, etc.) tienen los exámenes en enero, lo que les imposibilita descansar durante la Navidad . Deben estudiar, pero a la vez se ven presionados para pasar tiempo en familia o con amigos a los que hace tiempo que no ven. También tienen que cumplir con la obligación de estudiar mientras el resto de personas se divierten y desconectan, lo que genera incomprensión, frustración y envidia.

3. La socialización forzada. Los humanos necesitamos socializar, pero no de forma obligada , que es lo que sucede en Navidad. Tienes que ver a un montón de familiares, ir a la cena de empresa, quedar con todos los amigos que están de visita, y aunque a priori estos planes pueden resultar entretenidos, a la larga acaban agobiándonos. El descanso pasa a un segundo plano.

4. Las preguntas incómodas. Si hay algo peor que una cena a la que no quieres asistir son las preguntas incómodas que surgen en ella. "¿Y cómo es que no tienes novia?", "¿Y para cuándo la boda?", "Pero tendrás que encontrar un trabajo, ¿no? No vas a estar viviendo toda la vida con tus padres". Cada comentario es un puñal que nos daña, aunque provenga de una persona que nos cae mal o cuya opinión nos da completamente igual.