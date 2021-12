Es común quedarse en shock, bloquearse y no llorar o no sentir dolor, sentir rabia con la persona que se ha suicidado, culparse a uno mismo, experimentar un vacío inmenso, avergonzarnos, o entrar en un bucle de pensamientos autodestructivos.

Si detectas algún problema psicológico por pequeño que sea, pide ayuda a alguien de confianza, un psicólogo o grupos de ayuda mutua. No lo vivas en soledad y no esperes a que pase el tiempo, ya que se puede agravar.

Muchos supervivientes prefieren no ir al psicólogo porque creen que es traicionar al fallecido. Es decir, que pedir ayuda significa dar un paso hacia adelante o intentar superar lo ocurrido, y que no deben hacerlo porque tienen sufrir, ya que la situación lo merece.

Recuerda que superar el duelo no es olvidar , es aprender a vivir con lo ocurrido. Reír, volver a disfrutar de la vida y sentirte mejor no es algo que te haga mala persona.

Tras el suicidio aparecen los porqués. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué no me di cuenta de algo iba mal? ¿Por qué no confió en mí y me pidió ayuda? ¿Por qué nadie más hizo nada? ¿Por qué no pensó en mí antes de hacerlo? ¿Por qué no quedé con él ese día?