Probablemente has leído en algún recoveco de internet el acrónimo ‘PAS’ sin entender muy bien a qué hace referencia. Se trata, nada más y nada menos, que de Personas Altamente Sensibles , un concepto que surgió en los 90 pero que no se ha popularizado hasta ahora gracias al poder de las redes sociales y a la visibilización de todo lo relativo a la salud mental.

La primera vez que se hizo referencia al término Personas Altamente Sensibles o PAS fue hace ya 30 años de la mano de Elaine Aaron, psicóloga especializada en el ámbito de la investigación. Se trata de un rasgo de personalidad. Es decir, no es un trastorno, no es algo patológico y no es una habilidad especial. Simplemente es una faceta de nuestra forma de ser al igual que la extraversión, la responsabilidad o la amabilidad.