¿Qué es la psicopatía?

Lo que acabamos de ver es la definición de la psicopatía, pero esto no es una cuestión de blanco o negro. Hay personas con pequeños rasgos que pueden llevar una vida totalmente normal sin hacer daño a sus seres queridos. También hay personas (muchas desgraciadamente) que no tienen ningún atisbo de psicopatía, pero que actúan con violencia, cinismo o maldad en su día a día.

¿Tu pareja sufre psicopatía? 5 señales de alarma

“Creo que estoy saliendo con un psicópata”, confesaba Raquel, una joven de 25 años preocupada por su relación. “Cuando lloro es como si no sintiese nada. Puedo estar teniendo un ataque de ansiedad brutal, pero él está pasmado. Al principio bromeaba diciéndole que tiene horchata en las venas, pero he ido notando más cosas y me he empezado a rayar”.