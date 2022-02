Hay dos tipos de personas: las que celebran su cumpleaños por todo lo alto y las que quitan la fecha de nacimiento de Facebook para que nadie les felicite. No es que estas últimas odien cumplir años y hacerse mayores. Eso les da igual. Lo que ocurre es que preferirían fingir que ese día no existe.

Los propósitos de cumpleaños de la gente suelen ser mejorar en el trabajo, pasar más tiempo en familia, conocer a alguien especial o mejorar su salud mental. Desgraciadamente, en los últimos dos años es más difícil lograr esas metas por culpa del coronavirus, el estado de alarma, el aumento de contagios y las repercusiones sociales, sanitarias y económicas. Esto ha provocado una tristeza generalizada asociada a nuestro gran día. En otras palabras, no nos apetece tanto cumplir años porque sentimos que no ha cambiado nada respecto al año pasado, como si nuestra vida estuviese en un stand by constante.