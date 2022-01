Apatía . No te apetece hacer nada, aunque a veces, cuando te fuerzas a ello, sí que puedes disfrutar.

Anhedonia . No sólo no te apetece hacer nada, sino que además eres incapaz de disfrutar de cosas que antes sí te resultaban placenteras.

Culpabilidad . Crees que no te mereces lo bueno que te pasa, te sientes inútil y piensas que eres una carga para los demás.

Cambios de apetito o peso . Tienes menos o más hambre que de costumbre y has adelgazado o engordado.

Pensamientos suicidas. Has pensado que todo sería mejor si no estuvieses o has planeado cómo quitarte la vida.