Diferencias entre ligar y acosar: cinco pautas para no incomodar a nadie

Desde que las palabras “feminismo” y “machismo” pasaron a formar parte de nuestro vocabulario, muchas personas han intentado aprender, deconstruirse y superar las secuelas del sexismo con el que todos hemos sido educados. Ese camino no es fácil, sobre todo cuando tenemos que cambiar conductas muy interiorizadas, por ejemplo, a la hora de ligar .

En pleno 2022 seguimos encontrándonos con una desagradable escena en los bares: el acoso. Estás tranquilamente con tus amigos y una persona no para de molestarte. Intentas ser amable, pero él confunde esa amabilidad con coqueteo. Respondes con frases cortantes, pero educadamente. Sigue insistiendo. Finalmente le dices que te deje en paz y te suelta una retahíla de insultos. Se le llena la boca diciéndote puta y borde, preguntándote que quién te has creído para rechazarle o soltando ese típico “pues no estás tan buena” cuando un minuto antes quería llevarte a la cama.