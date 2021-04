Todos conocemos a una persona que tolera fatal las emociones desagradables (y si no la conoces, es que eres tú). Antes de un examen estás con la ansiedad por las nubes y su consejo es “no estés nervioso, si no es para tanto”. Te deja tu novio y no puedes parar de llorar y nuevamente de su boca sale un “no te pongas así, si no es para tanto”. Hay un apocalipsis zombie y pierdes a toda tu familia y, cómo no, te dice “no estés triste, si no es para tanto”. Nada es para tanto en su mundo de luz y multicolor en el que sólo hay cabida para la felicidad, la ilusión y las expectativas positivas. Pero, ¿es esto sano?