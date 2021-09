Siento ser yo quien te lo diga, pero no eres tan guapo como en los selfies de Instagram (ni tampoco lo son esos influencers con los que te comparas ). Eso sí, tampoco eres idéntico a las fotografías grupales a traición. Hay un punto medio que las cámaras no pueden captar, y que algunos espejos distorsionan un poquito.

Esto es lo que le sucede a Miriam, una joven de 25 años que es incapaz de subir fotografías que no ha hecho ella o filtrado a su antojo. “Me instalé una aplicación tipo Photoshop pero para el móvil que recomendó una influencer, y empecé a editar mi cara, a añadirme maquillaje de pega y en las fotos de cuerpo entero me hacía más delgada aunque yo soy delgada de por sí”, confiesa. “Ahora con Instagram no me hace falta. Me hago las fotos desde stories, la guardo en el móvil y la subo, porque me ahorro todo el tema de filtrarla”.