Con semejanzas a grandes obras como 'Los juegos del hambre', 'Alice in Borderland' o 'Battle Royale', la serie ha conseguido enganchar a los telespectadores provocando una mezcla de intriga y desesperación, y es que las pruebas que deben superar los contrincantes no son especialmente complejas. Se trata de juegos infantiles como las canicas o el escondite inglés, pero con un aliciente macabro: quienes no los superan son "eliminados".