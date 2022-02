Abres Instagram y cotilleas los stories. Entre fotos de amigos y anuncios, aparece un selfie de un influencer al que sigues. Lleva un filtro que te flipa. Tocas el botón de “Probar”. Tu cara cambia completamente. La piel se difumina y los poros desaparecen, ya no hay ojeras ni líneas de expresión. Tus mejillas ahora son rosas y tu piel un poco más morena. También se modifica tu estructura facial: labios más gruesos, nariz más fina, mandíbula definida y ojos ligeramente más grandes y brillantes. La cámara te capta a ti, pero no eres del todo tú, y cuánto más usas ese filtro, más difícil te resulta reconocerte sin él . ¿Te suena esta historia?

Esta presión por ser perfectos siempre se ha asociado a una cuestión de género, pero la dismorfia corporal cada vez afecta a más chicos jóvenes. “Ya conozco a cuatro personas cercanas que se han puesto injertos de pelo”, comparte con nosotros Diego, de 27 años. “Al final te ves entradas donde no las hay, y te rayas. Es muy heavy. Te aseguro que yo nunca me había visto entradas, pero es que ahora me miro y pienso que igual me vendría bien que me pusiesen algo de pelo”.