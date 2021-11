“En el campo de los trastornos alimentarios, como en cualquier problema de salud mental, son los manuales de diagnóstico los que marcan las líneas entre lo que se considera sano y patológico”, siendo el principal manual en el campo de la psicología y la psiquiatría el 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders', popularmente conocido como DSM . Se trata de un libro que contiene descripciones, síntomas e información fundamental para poder diagnosticar trastornos mentales.

Laura nos explica que si bien no lo considera una de las causas de aparición, sí que cree que se trata de un factor importante a tener en consideración. “Con frecuencia este tipo de plataformas emplean un mensaje agresivo hacia el consumo de alimentos cuya composición no se rija por unos patrones estrictos. Este tipo de pautas en población vulnerable puede acrecentar la obsesividad alimentaria, dado que existe un foco continuo acerca de las ingestas, calificándolas de aptas o no aptas. Además, la sensación de culpa que aparece en la persona tras no haber alcanzado los cánones ‘exigidos’ por estas aplicaciones, puede generar ideas de desesperanza acerca de su capacidad de autocontrol, aumentando el riesgo de terminar realizando una sobreingesta o un atracón”.