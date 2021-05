El lado oscuro de tener muchos seguidores: los problemas de salud mental a los que se exponen los influencers

A más fama tiene una persona, más posibilidades hay de que aparezcan haters. Esto de forma aislada no es algo negativo; no podemos pretender gustar a todo el mundo. El problema surge cuando los haters recurren al bullying para validar sus opiniones. En otras palabras, no pasa nada si te cae mal un influencer, pero sí que es peligroso que necesites humillarle o insultarle para sentirte mejor.