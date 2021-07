Javier Ambrossi, director de cine, ha hablado recientemente de ello y su mensaje ha sido aplaudido por un centenar de personas que se han sentido identificadas. “Creo que las personas LGTB nacemos desarrollando una personalidad falsa para que no nos vean, no nos pegan, no nos insulten, nos quieran. El orgullo representa justo lo contrario. Exponerse, salir, celebrar, el disfrute. Nosotros, como personas LGTB, hemos empezado a vivir con 20 años o 25. Hay gente que no vive. ¿Y los 20 años que he vivido antes de ser libre? ¿El primer amor que no he tenido? ¿El amor adolescente? ¿El desarrollo sexual normalizado? ¿Dónde están, quién me los devuelve?”, reflexionaba el artista.