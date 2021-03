Fue en 1978 cuando Pauline Clance y Suzzane Imes, dos psicólogas clínicas, se dieron cuenta de que había una voz en su cabeza y en la de otras colegas científicas que les hacía creer que no valían para nada o, peor aún, que de un momento a otro todos sus compañeros (generalmente hombres en aquella época) se darían cuenta.

Analizando a fondo el síndrome del impostor

El síndrome del impostor no es una enfermedad que podamos curarnos a base de medicamentos y tampoco es un trastorno psicológico. Se trata de un fenómeno psicológico que se caracteriza por tener un ' locus de control externo' para los éxitos , y un 'locus de control interno' para los fracasos. En otras palabras: todo lo bueno que nos pasa lo atribuimos a la suerte y lo malo siempre es culpa nuestra .

Nos convencemos de que no merecemos lo que tenemos , ya sea un trabajo, una oportunidad académica o incluso una relación personal. “Es demasiado bueno para ser verdad”, pensamos, “a ver cuánto tardo en cagarla”. Y como si de una profecía se tratase, acabamos poniéndonos la zancadilla a nosotros mismos para que dicho fracaso que anticipábamos se cumpla.

Otra característica del síndrome del impostor es el miedo irracional a que se descubra ‘la farsa’ . Es decir, a que todos se den cuenta de que en realidad no estamos preparados para un trabajo o para estudiar. ¿Te acuerdas cuando en el instituto te preguntaban algo que no sabías y te entraban sudores fríos? Pues sucede algo similar, sólo que en este caso sí conoces la respuesta.

Las Impostoras o cómo quitarnos las inseguridades de encima

Pauline Clance y Suzzane Imes no son las únicas personas que se han sentido hastiadas por las inseguridades y el miedo al qué dirán. Cuarenta y tres años después de que ambas psicólogas propusiesen el síndrome del impostor, dos emprendedoras españolas han decidido apropiarse de lo que tantas veces las ha limitado. Son Esther Blázquez y Gina Vidal, creadoras de Las Impostoras .

Se trata de un proyecto con un objetivo claro: “Juntas hemos creado Las Impostoras con la misión de desactivar esa voz interna que te boicotea cualquier momento de progresión profesional, o, sencillamente vital; que no te permite decir 'pues sí' cuando te dicen que tienes mucho tirón, has hecho un trabajo excelente o que estás muy buena”.

Esther y Gina comenzaron a preguntarse qué sucedería si compartiesen con el mundo sus contradicciones con un tono de humor. “Por ejemplo: hola, qué tal, me llamo Esther, soy una aprendiz a feminista y me encanta el reguetón”, bromea la cofundadora de Las Impostoras. “Lo que va después es una historia de amor. Amor del de verdad, el que va con todo, con lo brilli y con lo chungo; con pelos, marcas e imperfecciones de las buenas (no de las que cuentas en un pitch para ir de guays), y también mucho de dar y mucho de recibir”.