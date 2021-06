Los celos son una emoción natural e inevitable que no siempre va ligada al ámbito romántico. Los sentimos hacia nuestros hermanos, amigos, padres o incluso juguetes y peluches, pero a medida que crecemos aprendemos a gestionarlos de forma saludable (o por lo menos lo intentamos). Sin embargo, a veces quedan resquicios que pasan factura en el terreno del amor.

Al hablar de esta emoción tan importante tenemos que partir de una premisa: sentir celos no es algo malo ; no significa que seas un novio o novia horrible, que la relación funcione mal o que necesites terapia urgente. Lo problemático es la forma de gestionarlos.

5 conductas que no solo no solucionan los celos, sino que los empeoran

Invadir la privacidad de tu pareja Incluso cuando los celos son justificados, hay un límite que no debemos cruzar, y es el de invadir la intimidad y privacidad de la otra persona. Cotillearle el móvil, obligarle a darte todas sus contraseñas, instalar aplicaciones de espionaje… Todos ellos son ejemplos de cómo no reaccionar. Entonces, ¿cómo confirmo mis sospechas? Si tienes tantas dudas sobre la fidelidad de tu pareja, lo primero que debes hacer es hablarlo claramente, y después plantearte si merece la pena seguir en una relación que te genera esa inseguridad. Recuerda que revisar su móvil no va a aliviar tu agobio, sino que abrirá la puerta a que sientas más celos y, en consecuencia, necesites invadir su espacio cada vez más.