¿Qué es el maltrato psicológico?

20 señales de maltrato psicológico

Algo que les sucede a muchas víctimas de violencia de género es que les resulta muy difícil poner nombre a lo que están viviendo . Saben que no es normal, que no está bien, que ninguna relación sana se basa en el miedo, pero son incapaces de decir en voz alta o siquiera pensar en el término ‘maltrato’. En consecuencia, normalizan lo que sucede y ocultan las agresiones psicológicas a sus familiares o amigos, porque saben que si se enteran intentarán sacarlas de ese agujero de violencia.

Si queremos ayudar a las víctimas de maltrato psicológico, la solución no es juzgar. Frases como “si me hubiese pasado a mí, no lo habría tolerado” o “tenías que haberlo contado antes” parecen inofensivas, pero en realidad infantilizan a la mujer y la hacen responsable de haber aguantado tanto tiempo o de no haberle puesto solución antes, ignorando que estaba inmersa en una relación posesiva que la había anulado por completo.