Son muchos los sanitarios que han compartido en redes las inquietudes de sus pacientes acerca de la vacuna. “Recién cuelgo el teléfono a una paciente por dudas sobre vacuna covid, 7 minutos. Es la quinta hoy”, twitteaba Salvador Casado, médico en Madrid. Su historia no es la única. Desde pacientes que no cogen el teléfono ni acuden a la cita, hasta personas que aseguran que es más peligrosa la vacuna que el propio virus. “Han llegado a decirme que no quieren morirse de la vacuna y que el gobierno parece que quiere matarnos, además de decirme que si le firmaba un papel donde pusiese que no le fuese a pasar nada si se la ponía”, compartía en sus redes Marina, estudiante de enfermería de la Universidad de Sevilla. Pero, ¿qué es lo que ha provocado este clima de incertidumbre y miedo?