Vivir con el autismo en casa: el testimonio de Paloma

Cuando Paloma creció, sus padres le contaron la noticia de una forma sencilla. “Me dijeron que igual que a mi me costaba mucho atarme los zapatos, para mi hermano también había cosas que le eran difíciles porque tenía autismo. Yo pregunté si él estaba malo. Me explicaron que no, que él estaba igual de sano que cualquier niño, pero que las cosas que a mí me parecían fáciles o normales, para él podrían serían diferentes a veces”, recuerda.