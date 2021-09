Prácticamente todas las personas han pensado en algún momento de su vida en quitarse del medio. Algunas padecían depresión, ansiedad, estrés postraumático , esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad u otro trastorno mental cuando dichos pensamientos florecieron. Otras no. A veces las ideaciones suicidas o el acto de quitarse la vida se producen en un contexto de sufrimiento extremo , por ejemplo, tras quedarte sin trabajo, en una ruptura, por ser víctima de acoso escolar, en medio de una relación de maltrato, como respuesta a una violación, etc.

En segundo lugar, es necesario crear un clima de apoyo real más allá del postureo. Es muy fácil publicar una imagen sobre el suicidio o twittear utilizando un hashtag, pero a la hora de la verdad debemos crear ambientes que favorezcan la comprensión. Si alguien te dice que se ha intentado suicidar o que quiere hacerlo, escúchale, no le interrumpas y no cortes la conversación porque te sientes incómodo. Si no sabes qué decir, asesórate, pero no ignores a alguien que te ha pedido ayuda, aunque haya sido de forma sutil.