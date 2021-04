Hem fet una dinàmica de 4 propòsits d'any nou amb 6è i TOTES les nenes han posat en un aprimar-se. Nenes d'11 anys.



Si us plau, necessito idees de tallers/dinàmiques/elquesigui per potenciar i millorar la seva autoestima. Un RT m'ajudaria per arribar algú que en sàpiga tmbé🙏🏼