Lagunas mentales: cuando no registramos el paso del tiempo

Existe un fenómeno psicológico llamado laguna mental capaz de explicar lo que estamos experimentando en plena pandemia. ¿Alguna vez has ido a la universidad o al trabajo y al llegar a tu destino te has dado cuenta de que llevabas el piloto automático puesto? No eres consciente de si cuando saliste de casa era de día ya o todavía no había amanecido. Tampoco recuerdas si te has cruzado a ese perro que siempre pasea por el parque que hay justo al lado de tu casa. Es como si hubieses caminado sonámbulo.