Pasan los meses, te llega un WhatsApp con la frase “te echo de menos” y por una mezcla de curiosidad y culpabilidad, le sigues el rollo a tu ex. Parece una persona nueva. Es cariñoso, amable y se preocupa por cómo has estado durante todo este tiempo. No hay ni rastro de los celos, la posesividad y ese tira y afloja que te consumía poco a poco. Al final quedáis, y esa cita va seguida de otra más, y otra... hasta que vuelves a caer en la cuenta de que nada ha cambiado.