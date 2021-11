“No estoy pasando una etapa buena emocional ni psicológicamente”, explicaba la colaboradora de televisión. “Estoy con depresión y ansiedad tratándome con psiquiatra, medicación y de más, pero llevo un tiempo en el que la cosa no mejora. Hace dos meses intenté suicidarme tomándome dos blísters de pastillas y estuve ingresada. El domingo pasado tuve que ir a urgencias porque tuve varios ataques de ansiedad que no lograba bajar”. El desencadenante de su estado psicológico es el acoso que recibe en redes sociales por ser trans y reivindicar sin tapujos los derechos del colectivo LGTBIQ+. "Todo esto viene porque desde hace año y pico sufro un acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho en lo personal y en lo emocional. La psiquiatra me ha sugerido que tengo que ingresarme."