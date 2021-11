Mejorar el tratamiento psicológico y psiquiátrico. En primer lugar, las personas afectadas por problemas de salud mental deberán otorgar su consentimiento, es decir, no se podrá aplicar ninguna medida ni tratamiento si no consienten.

Por otro lado, quienes estén siendo medicadas y deseen reducir su consumo o dejar de tomar el fármaco, tendrán derecho a una atención especializada para evitar situaciones de crisis o síndrome de abstinencia.

Además, según la propuesta de ley, “ninguna persona será sometida a terapia electroconvulsiva si así se recoge en el Documento de Voluntades Anticipadas”, siendo éste un documento que se dirige al médico especificando qué tratamientos no está dispuesto a recibir y quién será su representante en caso de no poder expresar su voluntad.