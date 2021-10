Todos los días Arturo se levanta con dolor de cabeza . El joven de 26 años no entendía muy bien por qué. Lo relacionaba con el estrés que le provoca compaginar su trabajo y estudiar un máster, con que lleva tiempo acostándose más tarde porque no tiene tiempo, o con los cambios en su alimentación durante estos últimos meses.

Tras el dolor de cabeza llegó la sensibilidad dental. “No podía comer cosas muy calientes ni muy frías porque sentía un dolor brutal en los dientes”, explica a Yasss. “También se me engarrotaba mucho la mandíbula. Tenía días que me levantaba y no podía abrirla del todo, y si bostezaba me crujía y me dolía”, lo que le llevó a ponerse en manos de un profesional. “Fui al dentista y cuando le conté lo del dolor de dientes y de mandíbula y me vio la boca dijo: bruxismo”.