Es cierto que hay momentos en los que es mejor contar hasta 10 y no reaccionar de forma impulsiva, pero el silencio nunca es una forma de solucionar una discusión. Se trata por lo tanto de una reacción de violencia encubierta que se justifica con frases como “me callo para no discutir” o “mejor no digo nada porque si no me voy a arrepentir”.