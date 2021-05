¿Qué es la responsabilidad afectiva?

Ser libres no nos da derecho a herir a otras personas

Las experiencias amorosas restrictivas y basadas en un romanticismo posesivo y tóxico hicieron mella en ella, y tal y como ha compartido en su cuenta de Twitter, reaccionó oponiéndose a lo que había vivido. “Fui esa mujer liberal que se acostaba con quien quería, probaba cosas nuevas, se apuntaba a una orgía, hablaba con unos mientras estaba con otros... Lo que me apeteciera. No digo que no me lo pasara bien en aquella época de libertinaje. Lo que digo es que no fui libre. Fui gilipollas. Y fui gilipollas porque confundí durante muchísimos años el ser libre con hacer lo que me diera la gana sin prestar atención a las otras personas involucradas. Utilicé a personas porque era una mujer libre. Y no era libre. Lo que estaba era dolida”, reflexionaba. “Me ha costado muchísimos años darme cuenta de que no fui libre, sino una irresponsable. Y una egoísta. Evidentemente ahora me arrepiento de cómo traté a las personas, pero no puedo retroceder en el tiempo. Solo puedo aprender de aquello”.