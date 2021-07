Belén sufre misofonia, rechazo hacia algunos ruidos: "Me molesta la gente que respira fuerte o hace ruido al masticar"

El término misofonía proviene del griego misos, que significa aversión , y foné, que significa sonido. No hace falta ser Sherlock Holmes para deducir la definición de la palabra, que no es nada más y nada menos que una intolerancia a sonidos cotidianos. Por ejemplo, escuchar a alguien masticar chicle, toser o incluso respirar.

Estos sonidos no provocan una leve molestia, como cuando tu pareja se duerme roncando y quieres mandarle al sofá, pero por empatía no le despiertas. En realidad, la misofonía puede desembocar en un ataque de ansiedad o en episodios de irritabilidad extrema hacia la fuente emisora de los sonidos.

Si bien todos tenemos intolerancia a determinados sonidos, la misofonía en su forma más grave suele aparecer entre los 10 y los 15 años. Exactamente como le sucedió a Belén, una joven de 24 años que comenzó a sentir una fuerte molestia ante los sonidos en primero de la ESO. “Mis amigas me vacilaban porque me ponía fatal. Cuando teníamos un examen y alguien estaba con mocos y respiraba más fuerte, yo le pedía al profesor que por favor me cambiase de sitio para no oírle. Era algo insoportable”, recuerda.